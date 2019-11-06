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«Локомотив»: разочарованы результатом, но очарованы страстью команды

«Локомотив»: разочарованы результатом, но очарованы страстью команды
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба московского «Локомотива» на своей странице в «Твиттере» прокомментировала результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой туринской команды со счётом 2:1. Автором единственного гола «Локомотива» стал полузащитник Алексей Миранчук.

«Разочарованы результатом, но очарованы страстью и желанием команды победить. Спасибо за такую игру!» — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Туринский «Ювентус» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. Московский «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».

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