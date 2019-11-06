«Локомотив»: разочарованы результатом, но очарованы страстью команды
Пресс-служба московского «Локомотива» на своей странице в «Твиттере» прокомментировала результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой туринской команды со счётом 2:1. Автором единственного гола «Локомотива» стал полузащитник Алексей Миранчук.
«Разочарованы результатом, но очарованы страстью и желанием команды победить. Спасибо за такую игру!» — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
Туринский «Ювентус» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. Московский «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».
Хабиб: Роналду сегодня не забил, но я этому рад
- 7 ноября 2019
-
00:05
- 6 ноября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:34
-
21:27
-
21:26
-
21:09
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:48
Партнерский контент