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Лебедев: на ничью «Локомотив» точно наиграл, но это «Ювентус»

Лебедев: на ничью «Локомотив» точно наиграл, но это «Ювентус»
Футбол / Лига чемпионов 0

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал матч групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотива» с «Ювентусом» (1:2). До 93-й минуты матча счёт был ничейным — 1:1. Победный гол итальянской команды забил бразилец Дуглас Коста.

«На игру «Локо» наиграл точно, но, к сожалению, в футбол играют до финального свистка. Причина поражения? Это «Ювентус» — гранд футбола. Роналду был на поле 85 минут, спасибо, что сыграли вот так», — передаёт слова Лебедева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

После четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D, что позволяет рассчитывать на участие в плей-офф Лиги Европы.

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