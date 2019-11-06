Сёмин: восхищён тем, как игроки «Локомотива» вели единоборства с соперниками
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил своих игроков за матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:1).
«Мы и с «Байером» играли бодро, и там, в Турине. Это зависит от ситуации, от кондиций. Что значит смелее или не смелее? Там нам позволили меньше атаковать, а здесь в каких-то моментах их превзошли. Ещё один момент — я очень восхищён тем, как наши игроки вели единоборства с футболистами «Ювентуса». Это игроки мирового уровня, и они молодцы. Кстати, Дуглас Коста — какой-то рок для меня, он и киевскому «Динамо» всё время забивал за «Шахтёр», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Напомним, Дуглас Коста забил победный гол на 93-й минуте.
Сёмин: в матче с «Ювентусом» главным была не тактика — «Локо» играл сердцем
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