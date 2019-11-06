Сёмин — об ошибке Гильерме: главное, чтобы подобное не выбивало его из колеи

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ошибку голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Напомним, в эпизоде с первым голом туринцев нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду со штрафного приложился по центру ворот, Гильерме не удержал скользкий мяч и пропустил его между ног, а хавбек итальянской команды Аарон Рэмси добил с линии.
«А когда ещё такие моменты были? Не помню такого. А сколько он выручает? Главное, чтобы такие ситуации не выбивали его из колеи. И ещё очень важно, как отреагировала команда. Посмотрите, с какой скоростью летит мяч после удара Роналду. Те, кто его ловит, — выдающиеся вратари», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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