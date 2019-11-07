Браво пропустил гол после первого же удара в Лиге чемпионов
Чилийский вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустил гол в матче 4-го тура группового этапа с бергамской «Аталантой» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Браво вышел на замену в перерыве и пропустил гол после первого удара по воротам, отыграв всего четыре минуты. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Браво перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в двух матчах Кубка английской лиги, в которых пропустил один гол. Также на его счету матч в Суперкубке Англии, в котором он пропустил 1 гол. Контракт голкипера с «Манчестер Сити» действителен до лета 2020 года.
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