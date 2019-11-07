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«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе "«Бай-Арена». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему ассистировали Юре Прапоротник и Роберт Вукан.

Счёт был открыт на 41-й минуте, гол в свои ворота забил полузащитник «Атлетико» Томас Парти. В начале второго тайма преимущество немецкого клуба увеличил Кевин Фолланд, которому ассистировал Карим Беллараби. В концовке разрыв в счёте сократил Альваро Мората.

«Байер», набрав три очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (7) — на 2-м месте.

В следующем туре «Байер» на выезде сыграет с «Локомотивом». «Атлетико» в гостях встретится с «Ювентусом». Матчи состоятся 26 ноября.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Парти – 41' (автогол)   2:0 Фолланд – 55'   2:1 Мората – 90+4'
Удаления: Амири – 84' / нет
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