«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе "«Бай-Арена». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему ассистировали Юре Прапоротник и Роберт Вукан.

Счёт был открыт на 41-й минуте, гол в свои ворота забил полузащитник «Атлетико» Томас Парти. В начале второго тайма преимущество немецкого клуба увеличил Кевин Фолланд, которому ассистировал Карим Беллараби. В концовке разрыв в счёте сократил Альваро Мората.

«Байер», набрав три очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (7) — на 2-м месте.

В следующем туре «Байер» на выезде сыграет с «Локомотивом». «Атлетико» в гостях встретится с «Ювентусом». Матчи состоятся 26 ноября.