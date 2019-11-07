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«Ман Сити» лишился двух вратарей в матче с «Аталантой». На ворота встал защитник

«Ман Сити» лишился двух вратарей в матче с «Аталантой». На ворота встал защитник
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» сразу два вратаря британского клуба не сумели завершить матч.

В перерыве Пеп Гвардиола был вынужден поменять Эдерсона, а вышедший на поле Клаудио Браво был удалён с поля на 81-й минуте. При счёте 1:1 на ворота был вынужден встать правый защитник Кайл Уокер. Сразу же после этого он сумел отразиться удар Руслана Малиновского со штрафного.

Интересно, что Браво пропустил гол после первого же удара по своим воротам, отыграв всего четыре минуты во втором тайме. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Напомним, первые три матча группового этапа «Манчестер Сити» выиграл с общим счётом 9:1. В активе «Аталанты» одно очко в трёх матчах.

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