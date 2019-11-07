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Дубль Сона принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Црвеной Звездой»

Дубль Сона принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Црвеной Звездой»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» разгромил белградскую «Црвену Звезду» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич». Обслуживал матч испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Джовани Ло Чельсо. На 57-й минуте преимущество английского клуба увеличил Сон Хын Мин, которому ассистировал Деле Алли. Через несколько минут Сон Хын Мин довёл счёт до крупного, оформив дубль с передачи Дэнни Роуза. Окончательный счёт установил Кристиан Эриксен с паса Райана Сесеньона.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда» (3) — на 3-м месте.

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ло Чельсо – 34'   0:2 Мин – 57'   0:3 Мин – 61'   0:4 Эриксен – 85'
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