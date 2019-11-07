Дубль Сона принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Црвеной Звездой»
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» разгромил белградскую «Црвену Звезду» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич». Обслуживал матч испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде.
Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Джовани Ло Чельсо. На 57-й минуте преимущество английского клуба увеличил Сон Хын Мин, которому ассистировал Деле Алли. Через несколько минут Сон Хын Мин довёл счёт до крупного, оформив дубль с передачи Дэнни Роуза. Окончательный счёт установил Кристиан Эриксен с паса Райана Сесеньона.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда» (3) — на 3-м месте.
- 7 ноября 2019
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:14
-
00:05
- 6 ноября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
22:05
Партнерский контент