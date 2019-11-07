«Шахтёр» отыгрался в ЛЧ с 1:3, дважды забив «Динамо» в дополнительное время

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» из Загреба принимало донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в столице Хорватии и завершилась вничью — 3:3.



После первого тайма счёт был ничейный — 1:1. На 74-й минуте игрок хозяев Никола Моро получил красную карточку, однако уже спустя пять минут составы уравнялись — с поля также был удалён Марлос.



В равных составах «Динамо» сумело дважды забить и к 89-й минуте вести со счётом 3:1. Украинская команда, впрочем, не сдалась и невероятными усилиями отыграла дефицит в два мяча — на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 98-й точку в матче поставил Тете.



Первое место в турнирной таблице группы С с десятью очками занимает «Манчестер Сити». Вторым идёт донецкий «Шахтёр» (5) и «Динамо» Загреб (5). Итальянская «Аталанта» — четвёртая с одним очком в своём активе.