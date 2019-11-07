Полузащитник «Тоттенхэма» Сон извинился после забитого гола в Лиге чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин принёс извинения после забитого гола «Црвене Звезде» в матче Лиги чемпионов. Сделав счёт в матче 2:0, он показательно сложил руки и не ста активно праздновать взятие ворот.
Вероятно, извинения Сон принёс португальскому полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. Корейский футболист стал причиной жуткой травмы, которую получил португалец на прошлых выходных.
Напомним, на 79-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.
- 7 ноября 2019
-
02:54
-
02:29
-
02:11
-
01:41
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:14
-
00:05
- 6 ноября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:31