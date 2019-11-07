Полузащитник «Тоттенхэма» Сон извинился после забитого гола в Лиге чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин принёс извинения после забитого гола «Црвене Звезде» в матче Лиги чемпионов. Сделав счёт в матче 2:0, он показательно сложил руки и не ста активно праздновать взятие ворот.

Вероятно, извинения Сон принёс португальскому полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. Корейский футболист стал причиной жуткой травмы, которую получил португалец на прошлых выходных.



Напомним, на 79-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.

Дубль Сона принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Црвеной Звездой»