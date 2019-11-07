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«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.

В список входят: датский хавбек Юнес Намли, бразильский полузащитник Кайо Панталеан, защитник из Исландии Йон Гудни Фьолусон и защитник, представляющий Эквадор Кристиан Рамирес. Этот список уже был передан агентам с просьбой постараться найти для игроков новые клубы.

Уже сегодня, 7 ноября, «Краснодар» проведёт матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».

По итогам трёх туров Лиги Европы российский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Единственные очки подопечные «Краснодар» набрал именно в матче с «Трабзонспором» (выездная победа со счётом 2:0).

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