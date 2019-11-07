«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.



В список входят: датский хавбек Юнес Намли, бразильский полузащитник Кайо Панталеан, защитник из Исландии Йон Гудни Фьолусон и защитник, представляющий Эквадор Кристиан Рамирес. Этот список уже был передан агентам с просьбой постараться найти для игроков новые клубы.



Уже сегодня, 7 ноября, «Краснодар» проведёт матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».

По итогам трёх туров Лиги Европы российский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Единственные очки подопечные «Краснодар» набрал именно в матче с «Трабзонспором» (выездная победа со счётом 2:0).