Хабиб, лайк от Джиджи и отказ Роналду пожать руку Сарри. Фото матча «Локо»—«Юве»

6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» потерпел поражение от «Ювентуса». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. В этом эпизоде нападающий туринцев Криштиану Роналду со штрафного приложился по центру ворот, голкипер «Локомотива» Гильерме не удержал скользкий мяч и пропустил его между ног, а Рэмси добил уже с линии. На 12-й минуте счёт сравнял хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. Игрок «Локомотива» Мацей Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной, Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок и сравнял счёт. Победный гол уже в компенсированное арбитром время забил полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ювентус» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.