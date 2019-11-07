Кривцов: наверное, Пятов — первый вратарь в истории, заработавший пенальти

Центральный защитник донецкого «Шахтёра» Сергей Кривцов прокомментировал эпизод в концовке игры Лиги чемпионов с «Динамо» Загреб. Вратарь украинской команды Андрей Пятов отправился в чужую штрафную при счёте 2:3 и заработал пенальти. Матч завершился вничью — 3:3.



«Я издалека смотрел на телевизор, когда судья пересматривал ВАР, вроде момент с Пятовым просматривал. Наверное, Пятов — первый вратарь в истории, на ком был заработан пенальти.



Если бы перед матчем нам сказали, что будет ничья, мы бы не согласились. Но по ходу встречи мы сделали камбек. Верил ли я в камбек? Если бы не верил, не пошел бы вперед. Мы играли до конца, боролись и были вознаграждены», — цитирует Сергея Кривцова Football.ua.



Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти, завершивший крутой камбек в ЛЧ