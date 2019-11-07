Форвард «Реала» Родриго — самый юный автор хет-трика в ЛЧ после Рауля

Нападающий мадридского «Реала» Родриго, отметившийся тремя забитыми мячами в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:0), стал вторым самым юным автором хет-трика в истории турнира.



Достижение покорилось Родриго в возрасте 18 лет и 301 дня. Самым юным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов является другой бывший игрок «Реала» Рауль. В октябре 1995 года он отправил три мяча в ворота «Ференцвароша» в возрасте 18 лет и 113 дней.



Уверенная победа «Реала» позволила мадридцам закрепиться на второй строчке турнирной таблицы группы А. Имея семь очков, испанский клуб на пять пунктов отстаёт от лидирующего «Пари Сен-Жермен». Главным преследователем команды Зинедина Зидана является бельгийский «Брюгге» (2 очка).



«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче ЛЧ — 6:0, «ПСЖ» обыграл «Брюгге»