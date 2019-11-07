Уолкер — об опыте игры в воротах: теперь понял, как тяжело фиксировать мячи

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился эмоциями от игры в воротах в концовке матча Лиги чемпионов с «Аталантой». Футболист не только не пропустил и помог команде добыть ничью, но и сделал несколько сейвов, в том числе после удара украинца Руслана Малиновского со штрафного.
«Знаете, я частенько подшучиваю над вратарями во время тренировок, но сегодня я понял, что некоторые удары очень сложно зафиксировать с первой попытки.
Мы приехали в Милан ради трёх очков или, хотя бы одного. Думаю, ничья — это хороший результат для нас», — цитирует Уолкера BBC.
Первое место в турнирной таблице группы С с десятью очками занимает «Манчестер Сити». Вторым идёт донецкий «Шахтёр» (5) и «Динамо» Загреб (5). Итальянская «Аталанта» — четвёртая с одним очком в своём активе.
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