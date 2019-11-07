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Бензема вторым после Месси забил в 15 сезоне Лиги Чемпионов подряд

Бензема вторым после Месси забил в 15 сезоне Лиги Чемпионов подряд
Футбол / Лига чемпионов 0

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема повторил достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, забивающего в Лиге чемпионов в каждом из последних 15 сезонов. Свои первые голы 31-летний Карим забивал ещё за «Лион», в составе которого выступал в период с 2004 по 2006 год. Рекордсменом по эьому показателю является легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гигг (16).

Вчера, 6 ноября, Карим сделал дубль в ворота «Галатасарая» (6:0). Эти голы стали его 61-м и 62-м в Лиге чемпионов в карьере ( четвёртый результат в истории турнира). По данному показателю он обошёл голландца Рууда ван Нистелроя (60).

Напомним, на счету Месси 113 забитых мячей в главном еврокубковом турнире. Лидером по голам в Лиге чемпионов является Криштиану Роналду (128).

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