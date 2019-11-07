Браво — первый вратарь в истории ЛЧ, удаленный после выхода на замену

Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво отметился уникальным достижением в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». 36-летний футболист стал первым вратарём в истории турнира, который был удалён после выхода на замену.
Напомним, Пеп Гвардиола заменил основного вратаря команды Эдерсона Мораеса в перерыве из-за повреждения. Вышедший на замену Браво, пропустил свой первый мяч в сезоне уже через четыре минуты после возобновления игры.
На 81-й минуте Клаудио в подкате сорвал выход 1 на 1 Йосипа Иличича и был удалён с поля. Место в воротах занял номинальный правый защитник Кайл Уолкер, сохранивший свои ворота на замке до финального свистка. После игры Уолкер поделился эмоциями от дебюта на новой для себя позиции.
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