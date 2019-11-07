Браво — первый вратарь в истории ЛЧ, удаленный после выхода на замену

Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво отметился уникальным достижением в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». 36-летний футболист стал первым вратарём в истории турнира, который был удалён после выхода на замену.



Напомним, Пеп Гвардиола заменил основного вратаря команды Эдерсона Мораеса в перерыве из-за повреждения. Вышедший на замену Браво, пропустил свой первый мяч в сезоне уже через четыре минуты после возобновления игры.



На 81-й минуте Клаудио в подкате сорвал выход 1 на 1 Йосипа Иличича и был удалён с поля. Место в воротах занял номинальный правый защитник Кайл Уолкер, сохранивший свои ворота на замке до финального свистка. После игры Уолкер поделился эмоциями от дебюта на новой для себя позиции.

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей