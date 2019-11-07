Почеттино: «Тоттенхэм» сейчас на ходу, важно не сбавлять оборотов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с белградской «Црвеной Звездой» (4:0).
«Такие матчи делают коллектив более сплоченным. Мы продолжаем решать свои задачи, и осталось набрать ещё три очка, чтобы выйти в плей-офф. «Тоттенхэм» сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов.
Я доволен результатом. Мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Сон Хын Мин доказал, что у него крепкий характер. Горжусь этим парнем.
Ло Чельсо получил травму в сборной, но быстро восстановился и смог проявить себя. Я очень рад, потому что это одарённый футболист с крепким характером. Ему нужно было время, но он смог проявить себя в очень непростых обстоятельствах», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда» (3) — на 3-м месте.
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