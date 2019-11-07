Сон Хын Мин: победа над «Црвеной Звездой» добавит «Тоттенхэму» уверенности

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с белградской «Црвеной Звездой» (4:0). В этой встрече он оформил дубль.
«Было очень важно победить, особенно в свете того, что «Црвена Звезда» ранее дома не проигрывала. Мы с самого начала играли очень хорошо, открыли счёт ещё до перерыва. Этот успех добавит нам уверенности перед предстоящими матчами.
В Белграде играть непросто, но наша команда способна показывать хороший футбол и в гостевых матчах. Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке. Нам нужно продолжать в том же духе в следующих выездных поединках», — приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда» (3) — на 3-м месте.
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