Родриго и Сон Хын Мин – в списке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов на награду оказались: нападающий «Реала» Родриго, защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.

Родриго оформил хет-трик в матче с «Галатасараем», на счету Хакими дубль в ворота миланского «Интера», Навас не пропустил ни одного гола во встрече с бельгийским «Брюгге», а Сон Хын Мин отметился дублем и результативной передачей в игре с «Црвеной Звездой».

Победитель будет определен путём голосования на официальном сайте УЕФА.

С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.