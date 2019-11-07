Тренер «Баварии»: в матче с «Олимпиакосом» команда показала свой уровень

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пирейским «Олимпиакосом» (2:0).
«Я наслаждался игрой, так как команда показала свой уровень. Мы можем быть очень довольны показанной игрой, можем быть довольны игрой каждого. Команда хорошо поработала и была вознаграждена. Мы мало что позволили сопернику, в обороне мы располагались очень грамотно.
После предыдущих матчей мы ставили перед собой цель обороняться на чужой половине поля и владеть инициативой. В целом команда всё сделала хорошо. Мы постоянно оказывали давление на соперника. «Олимпиакос» очень компактно оборонялся.
В первом тайме мы слишком часто принимали неверные решения, так как у чужих ворот было очень мало пространства. После перерыва мы стали играть лучше и были вознаграждены. Теперь мы должны быстро восстановиться, дальше доводить всё до автоматизма и оптимально подготовиться к субботе», — приводит слова Флика пресс-служба клуба.
«Бавария», набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице группы В. «Олимпиакос» (1) — на 4-м месте.
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