«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) Уолкер вышел на поле на замену и занял место в воротах, так как вратарь команды Клаудио Браво был удалён за фол последней надежды. У «горожан» больше не было вратарей в запасе, так как Браво сам вышел на замену вместе Эдерсона в перерыве.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».
Браво стал первым вратарём в истории Лиги чемпионов, удалённым после выхода на замену. Уолкер отыграл в воротах около 10 минут и сумел не пропустить, сохранив ничью для своей команды.
В нынешнем сезоне 29-летний Уолкер принял участие в трёх матчах Лиги чемпионов.
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