«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) Уолкер вышел на поле на замену и занял место в воротах, так как вратарь команды Клаудио Браво был удалён за фол последней надежды. У «горожан» больше не было вратарей в запасе, так как Браво сам вышел на замену вместе Эдерсона в перерыве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».

Браво стал первым вратарём в истории Лиги чемпионов, удалённым после выхода на замену. Уолкер отыграл в воротах около 10 минут и сумел не пропустить, сохранив ничью для своей команды.

В нынешнем сезоне 29-летний Уолкер принял участие в трёх матчах Лиги чемпионов.