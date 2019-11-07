Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес может не сыграть в матче с «Ливерпулем» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Бразилец был заменеён в перерыве матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». На его место вышел чилийский вратарь Клаудио Браво, который получил красную карточку на 81-й минуте матча. Тогда в ворота встал защитник клуба Кайл Уолкер.

«В последние минуты первого тайма Эдерсон почувствовал дискомфорт. В ближайшее время мы узнаем, что с ним. Это связано бедром. Мы хотим, чтобы он сыграл в матче с «Ливерпулем», но рисковать мы точно не собираемся.

Если Эдерсон успеет восстановиться, играть будет он, если нет — сыграет Браво. Почему я должен сомневаться в игроках, которые есть у меня в составе? Он — профессионал, и у него огромный опыт», — приводит слова Гвардиолы Mirror.