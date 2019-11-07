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Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельг
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Бельгии и Сан-Марино, сообщает Superdeporte.

По данным источника, футболист пропустит несколько недель из-за травмы бедра, которую он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября, а встреча Сан-Марино — Россия пройдёт 19 ноября. В отборе Евро-2020 28-летний Черышев провёл пять матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Хавбек также не сыграет в матчах чемпионата Испании с «Гранадой» (9 ноября) и «Бетисом» (23 ноября). Кроме того, под вопросом его участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Челси» (27 ноября).

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