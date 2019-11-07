Тренер загребского «Динамо»: я абсолютный противник VAR. Мне это не нужно

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица подверг критике систему VAR после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (3:3). Хорваты пропустили решающий гол с пенальти, назначенный после использования видеоповтора.
«Неважно, что я сказал главному арбитру после матча. У меня своё негативное мнение о VAR ещё с тех времён, когда я работал в Польше. VAR полностью отнимает эмоции, уничтожает их, создаёт абсолютно непонятные, бессмысленные ситуации. Да, с помощью технологий можно определять, пересёк ли мяч линию ворот. Но исходя из увиденного и в выходные, и вчера вечером, и сейчас, и в Италии, и в Англии, и в Лиге чемпионов, я говорю, что я – противник VAR. Всегда будут ситуации, когда интерпретация судей будет решающей, а они иногда интерпретируют так, а иногда – так. Лучше пусть арбитр ошибается, но это будет человеческий фактор. Мы все иногда ошибаемся. С VAR у нас вроде бы есть нечто безошибочное, но на самом деле случаются ошибки ещё больше. Так что я абсолютный противник. Мне это не нужно.
С тактической точки зрения «Шахтёр» нас удивил. Тайсон и Марлос действовали на флангах, хотя как правило этого не делают, а стараются больше играть в центре. Возможно, в Харькове мы были чуть лучше. Я считаю, что мы были сильнее в обоих матчах и заслужили победу. Как бы там ни было, добыли одно очко и двигаемся дальше. Мне даже не в чем упрекнуть своих ребят – мы старались, играли по максимуму и сделали всё, что возможно», — приводит слова Белицы официальный сайт «Шахтёра».
- 7 ноября 2019
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