Петров: благодаря Галицкому я стал правым защитником

Защитник «Краснодара» Сергей Петров признался, что президент клуба Сергей Галицкий повлиял на его решение стать правым защитником.
«Я ходил расстроенным, потому что привык играть опорника, а меня ставили крайним защитником. Причём левым. Хотя я – правша. Приходилось перестраиваться, больше работал левой ногой и долго привыкал. Там совсем другие действия. А тут ещё и контракт заканчивался.
Приехал в академию насчёт продления, и тут заходит Сергей Николаевич. Он сказал, что видит меня крайним защитником, что у меня есть скорость. В центре всё-таки нужны мощные ребята, как Юра Газинский. Дал мне понять, что навряд ли я буду играть в центре. Сергей Николаевич хотел, чтобы я выступал на позиции правого защитника. Сказал: «Попробуй, я в тебя верю». Я согласился. Вскоре продлили контракт. Так я стал играть правого защитника. Всё благодаря ему», — сказал Петров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 7 ноября 2019
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