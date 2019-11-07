Розыгрыш двух пар билетов на матч «Локомотив» — «Краснодар»
«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московский «Локомотив» и «Краснодар».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 10 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Железнодорожники» после 15 туров занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. В свою очередь «Краснодар» (29) — на четвёртом месте. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Также доступен календарь матчей РПЛ.
- 7 ноября 2019
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