Наберёт ли ЦСКА в Будапеште первые очки в Лиге Европы?
Московский ЦСКА продолжает выступление в групповом этапе Лиги Европы, но пока не набрал ни одного очка.
В 4-м туре Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем». Матч состоится сегодня, 7 ноября. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли ЦСКА набрать в Будапеште первые очки в Лиге Европы?
Матч «Ференцварош» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Гроупама Арена». Обслужит встречу бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александром Ставревым. Ему будут помогать Марьян Кировски и Деян Костадинов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — ЦСКА. В 3-м туре «армейцы» на своём поле проиграли венгерскому клубу со счётом 0:1.
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Гончаренко: ЦСКА не бросил Лигу Европы, хочется изменить неприятную серию
- 7 ноября 2019
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