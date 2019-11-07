Наберёт ли ЦСКА в Будапеште первые очки в Лиге Европы?

Московский ЦСКА продолжает выступление в групповом этапе Лиги Европы, но пока не набрал ни одного очка.

В 4-м туре Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем». Матч состоится сегодня, 7 ноября. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли ЦСКА набрать в Будапеште первые очки в Лиге Европы?

Матч «Ференцварош» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Гроупама Арена». Обслужит встречу бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александром Ставревым. Ему будут помогать Марьян Кировски и Деян Костадинов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — ЦСКА. В 3-м туре «армейцы» на своём поле проиграли венгерскому клубу со счётом 0:1.

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.