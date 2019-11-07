Стадион «Казань Арена» переименуют на «Ак Барс Банк Арена»

Главный казанский стадион «Казань Арена» получит новое имя — «Ак Барс Банк Арена». Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве подписали председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и генеральный директор стадиона Радик Миннахметов. Также он сообщил, что вопросом о переименовании занимались уже 2-3 года.

«Наше соглашение направлено на углубление сотрудничества. Рассчитано на три года», — уточнил Зуфар Гараев.

«Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось «республиканским». Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк», — передает слова Миннахметова «Реальное время».

Председатель правления банка Зуфар Гараев рассказал, что на переименовании стадиона вопрос сотрудничества не заканчивается. Новый бренд стадиона планируют презентовать в течение месяца.Напомним, в 2013 году аналогичное соглашение было подписано между стадионом «Спартака» и банком «Открытие».