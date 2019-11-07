Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба отказался помочь девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру

Дзюба отказался помочь девушкам, укравшим его алюм
Дзюба отказался помочь девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не собирается помогать девушкам, которые украли его алюминиевую фигуру в Подольске.

«Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с „РБ Лейпциг“ неудачно, поэтому я сейчас ещё прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят, что ли? Глупости это», — приводятся слова Дзюбы в телеграм-канале Mash.

Напомним, в конце октября девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, которая дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории команды.

Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, обратились к футболисту
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019