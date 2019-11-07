Дзюба отказался помочь девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не собирается помогать девушкам, которые украли его алюминиевую фигуру в Подольске.
«Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с „РБ Лейпциг“ неудачно, поэтому я сейчас ещё прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят, что ли? Глупости это», — приводятся слова Дзюбы в телеграм-канале Mash.
Напомним, в конце октября девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, которая дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории команды.
- 7 ноября 2019
-
12:06
-
11:55
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:22
-
11:03
-
11:00
-
10:39
-
10:28
-
10:18
-
10:18
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:23
-
09:22
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
07:34
-
07:06
-
06:45
-
05:30
-
05:19
-
05:02
-
04:27
-
04:25
-
03:47
-
03:20
-
02:54
-
02:29
-
02:11
-
01:41
-
01:34