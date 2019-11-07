Щенсны пожалел Гильерме, допустившего ошибку в матче с «Ювентусом»

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб одержал победу со счётом 2:1. Гильерме ошибся на 4-й минуте матча, выпустив мяч после удара со штрафного, и гости открыли счёт.

«Я подумал, хорошо, что это он ошибся, а не я. Поле было очень мокрым, у меня много раз случались подобные проблемы. Мне его просто жаль», — приводит слова Щенсны Polsat Sport.

Благодаря победе «Ювентус» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский клуб лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Российский клуб сохраняет шансы на выход из группы, но отстаёт от идущего вторым «Атлетико» на четыре очка.