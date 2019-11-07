Петров: мне кажется, в «Спартаке» Кононову просто не дали поработать

Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказал мнение об Олеге Кононове и рассказал, как белорусский специалист мотивировал команду, когда был её главным тренером.
«В «Спартаке» такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Ещё помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли», — рассказал Петров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Олег Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. В первом сезоне под руководством 53-летнего специалиста клуб впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России.
- 7 ноября 2019
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