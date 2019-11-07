Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Петров: мне кажется, в «Спартаке» Кононову просто не дали поработать

Петров: мне кажется, в «Спартаке» Кононову просто не дали поработать
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказал мнение об Олеге Кононове и рассказал, как белорусский специалист мотивировал команду, когда был её главным тренером.

«В «Спартаке» такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Ещё помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли», — рассказал Петров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Олег Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год. В первом сезоне под руководством 53-летнего специалиста клуб впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019