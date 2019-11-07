Лига Европы: расписание матчей 4-го тура

Сегодня, 7 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Пройдут следующие встречи:
«Астана» (Казахстан) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 19:55 мск
АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 19:55 мск
«Дюделанж» (Люксембург) – «Севилья» (Испания) – 22:00 мск
«Копенгаген» (Дания) – «Динамо» (Киев, Украина) – 22:00 мск
«Лугано» (Швейцария) – «Мальмё» (Швеция) – 22:00 мск
«Базель» (Швейцария) – «Хетафе» (Испания) – 22:00 мск
«Краснодар» (Россия) – «Трабзонспор» (Турция) – 22:00 мск
«Русенборг» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия) – 22:00 мск
ЛАСК (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 22:00 мск
«Лацио» (Италия) – «Селтик» (Шотландия) – 22:00 мск
«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Ренн» (Франция) – 22:00 мск
«Стандард» (Бельгия) – «Айнтрахт» (Германия) – 22:00 мск
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 19:55 мск
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Порту» (Португалия) – 19:55 мск
«Эспаньол» (Испания) – «Лудогорец» (Болгария) – 19:55 мск
«Ференцварош» (Венгрия) – ЦСКА (Россия) – 19:55 мск
«Вольфсбург» (Германия) – «Гент» (Бельгия) – 19:55 мск
«Александрия» (Украина) – «Сент-Этьен» (Франция) – 19:55 мск
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – «Рома» (Италия) – 19:55 мск
«Вольфсберг» (Австрия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 19:55 мск
«Брага» (Португалия) – «Бешикташ» (Турция) – 19:55 мск
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Слован» (Словакия) – 19:55 мск
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Партизан» (Сербия) – 19:55 мск
Матч «Витория Гимарайнш» – «Арсенал», в отличие от других встреч тура, состоялся накануне, 6 ноября, в Португалии и завершился со счётом 1:1.
С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 7 ноября 2019
-
13:45
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:04
-
12:58
-
12:29
-
12:26
-
12:06
-
11:55
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:22
-
11:03
-
11:00
-
10:39
-
10:28
-
10:18
-
10:18
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:23
-
09:22
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
07:34
-
07:06
-
06:45
-
05:30
-
05:19
-
05:02
-
04:27