Лига Европы: расписание матчей 4-го тура

Сегодня, 7 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«Астана» (Казахстан) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 19:55 мск

АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 19:55 мск

«Дюделанж» (Люксембург) – «Севилья» (Испания) – 22:00 мск

«Копенгаген» (Дания) – «Динамо» (Киев, Украина) – 22:00 мск

«Лугано» (Швейцария) – «Мальмё» (Швеция) – 22:00 мск

«Базель» (Швейцария) – «Хетафе» (Испания) – 22:00 мск

«Краснодар» (Россия) – «Трабзонспор» (Турция) – 22:00 мск

«Русенборг» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия) – 22:00 мск

ЛАСК (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 22:00 мск

«Лацио» (Италия) – «Селтик» (Шотландия) – 22:00 мск

«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Ренн» (Франция) – 22:00 мск

«Стандард» (Бельгия) – «Айнтрахт» (Германия) – 22:00 мск

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 19:55 мск

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Порту» (Португалия) – 19:55 мск

«Эспаньол» (Испания) – «Лудогорец» (Болгария) – 19:55 мск

«Ференцварош» (Венгрия) – ЦСКА (Россия) – 19:55 мск

«Вольфсбург» (Германия) – «Гент» (Бельгия) – 19:55 мск

«Александрия» (Украина) – «Сент-Этьен» (Франция) – 19:55 мск

«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – «Рома» (Италия) – 19:55 мск

«Вольфсберг» (Австрия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 19:55 мск

«Брага» (Португалия) – «Бешикташ» (Турция) – 19:55 мск

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Слован» (Словакия) – 19:55 мск

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Партизан» (Сербия) – 19:55 мск



Матч «Витория Гимарайнш» – «Арсенал», в отличие от других встреч тура, состоялся накануне, 6 ноября, в Португалии и завершился со счётом 1:1.



С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.