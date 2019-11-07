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Испанский журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина

Испанский журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина
Футбол / РПЛ 0

В передаче под названием «Els matins» на испанском телеканале TV3 был показан сюжет, посвящённый связи футбола и политики в России.

Как сообщает Mundo Deportivo, в ходе эфира журналист Манель Алиас рассказал зрителям, как во времена СССР некоторые клубы были связаны с государственными департаментами. Так, ЦСКА был связан с Министерством обороны и мог использовать административные ресурсы, чтобы заполучить нужного футболиста. Схожая характеристика была дана и «Динамо», которое в свою очередь было связано с Министерством внутренних дел. «Спартак» же, в отличие от соперников, не находился под крылом государства и считался народной командой.

Говоря о футболе в современной России, журналист отметил, что в перечисленных клубах подобных связей уже не существует, однако уточнил, что «Зенит» в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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