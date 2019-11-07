Влашич: в матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем» мы заслуживали большего
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы клуба на выход в плей-офф Лиги Европы перед гостевым матчем с «Ференцварошем».
«Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться» — приводит слова Влашича «Известия».
Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня, 7 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Групама Арена».
Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в группе H, не сумев набрать ни одного очка в трёх матчах. «Ференцварош» с 4 очками занимает третью строчку. Возглавляет группу «Эспаньол», имея в активе 7 очков.
Наберёт ли ЦСКА в Будапеште первые очки в Лиге Европы?
- 7 ноября 2019
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