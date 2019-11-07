Шаронов: результативность «Рубина» в первом круге неудовлетворительная

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал итоги первого круга чемпионата России и оценил игру своей команды.

«Итоги первого круга? Мы подведём их в конце сезона. Результативность неудовлетворительная. Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Мы идём вперёд шаг за шагом. К «Динамо» будем готовиться в штатном режиме. У нас есть определённый цикл, есть информация по клубу. У них сменился главный тренер и изменился рисунок игры. Мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся. Думаю, что в чемпионате России можно обыграть любого соперника», — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина».

После первого круга Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 12-е место, набрав 17 очков. Матч казанского клуба с «Динамо» состоится 9 ноября на стадионе «Казань Арена».