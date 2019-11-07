Форвард «Байера» Фолланд: победой над «Атлетико» хотели надавить на «Локомотив»

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Атлетико» (2:1).



«Сегодня было очень важно победить. Все видели турнирную таблицу, «Байеру» были нужны очки. Встреча была важна также и с психологической точки зрения, нам требовалось доказать, что мы в состоянии играть с командами уровня «Атлетико». Нам хотелось оказать давление на «Локомотив», и у нас это получилось, мы набрали три очка. Теперь нужно победить в Москве, хотя это будет сложно», – приводит слова Фолланда официальный сайт УЕФА.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером» состоится 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена». У обоих клубов в активе по 4 очка в группе D.