Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гаджиев: Смородская — умная женщина, но умом не должны управлять чувства

Гаджиев: Смородская — умная женщина, но умом не должны управлять чувства
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об экс-президенте «Локомотива» Ольге Смородской.

«Ольга Юрьевна — умная женщина, тут вообще нет вопросов. Талантливая и своенравная. Умом, если мы говорим о работе в коллективе, не должны управлять чувства. Когда это случается, даже очень талантливые люди начинают «разбираться» в вопросах, в которых не очень хорошо информированы. Управленец серьезного масштаба должен уметь находиться над схваткой. А Смородской это не всегда удавалось именно из-за свойств личности. Футбол — совсем не такая простая игра, как ей виделось», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Ольга Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Под ее руководством московский клуб стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2013/14, а также выиграл Кубок России в сезоне-2014/15.

Абаев: как-то Смородская спросила у тренера: «Вы что, не тренируете левый угол?»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019