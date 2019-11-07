Гаджиев: Смородская — умная женщина, но умом не должны управлять чувства

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об экс-президенте «Локомотива» Ольге Смородской.
«Ольга Юрьевна — умная женщина, тут вообще нет вопросов. Талантливая и своенравная. Умом, если мы говорим о работе в коллективе, не должны управлять чувства. Когда это случается, даже очень талантливые люди начинают «разбираться» в вопросах, в которых не очень хорошо информированы. Управленец серьезного масштаба должен уметь находиться над схваткой. А Смородской это не всегда удавалось именно из-за свойств личности. Футбол — совсем не такая простая игра, как ей виделось», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Ольга Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Под ее руководством московский клуб стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2013/14, а также выиграл Кубок России в сезоне-2014/15.
- 7 ноября 2019
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