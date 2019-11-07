РПЛ проводит проверку по факту потасовки фанатов на матче «Крылья» — «Рубин»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц поделился информацией о последствиях потасовки, произошедшей в подтрибунном помещении во время матча «Крылья Советов» – «Рубин» (0:0).
«Премьер-Лига проводит проверку по этому матчу. Мы отложили этот вопрос до официального заключения от РПЛ. Скорее всего, заседание будет на следующий неделе», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Ранее стало известно, что по итогам инцидента были составлены административные протоколы в отношении семи нарушителей правопорядка. Шесть из них были привлечены к ответственности по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), один – по статье «мелкое хулиганство».
- 7 ноября 2019
-
14:59
-
14:48
-
14:29
-
14:27
-
14:15
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:04
-
12:58
-
12:29
-
12:26
-
12:06
-
11:55
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:22
-
11:03
-
11:00
-
10:39
-
10:28
-
10:18
-
10:18
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:23
-
09:22
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
07:34