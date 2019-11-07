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РПЛ проводит проверку по факту потасовки фанатов на матче «Крылья» — «Рубин»

РПЛ проводит проверку по факту потасовки фанатов на матче «Крылья» — «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц поделился информацией о последствиях потасовки, произошедшей в подтрибунном помещении во время матча «Крылья Советов» – «Рубин» (0:0).

«Премьер-Лига проводит проверку по этому матчу. Мы отложили этот вопрос до официального заключения от РПЛ. Скорее всего, заседание будет на следующий неделе», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее стало известно, что по итогам инцидента были составлены административные протоколы в отношении семи нарушителей правопорядка. Шесть из них были привлечены к ответственности по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), один – по статье «мелкое хулиганство».

7 участников потасовки на матче «Крылья» — «Рубин» привлечены к ответственности
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