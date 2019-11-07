Уолкер — первый за три года англичанин, совершивший сейв в Лиге чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер был вынужден занять место в воротах своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1).
Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист стал первым за три года англичанином, которому удалось совершить сейв в главном еврокубковом турнире. Последним игроком с Туманного Альбиона, спасавшим ворота в Лиге чемпионов, был голкипер «Лестер Сити» Бен Хамер в декабре 2016 года. Тогда «лисы» на выезде потерпели разгром от «Порту» (0:5).
Напомним, Уолкер вышел на поле на замену и занял место в воротах, так как вратарь команды Клаудио Браво был удалён за фол последней надежды. У «горожан» больше не было вратарей в запасе, так как Браво сам вышел на замену вместе Эдерсона в перерыве.
Гвардиола остался без киперов. Пришлось ставить в ворота защитника Уолкера
После игры Кайл пообещал больше никогда не подшучивать над вратарями.
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