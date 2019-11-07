Во Львове произошло столкновение украинских и французских фанатов

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» – «Сент-Этьен», который состоится сегодня, 7 ноября, во Львове, произошёл инцидент с участием болельщиков.



Как сообщает Zaxid.net, вечером накануне, 6 ноября, украинские и французские фанаты устроили столкновение возле одной из городских площадей. Участие в нём приняли более 100 человек. На место происшествия было отправлено более 10 полицейских нарядов. В ходе столкновения пострадали два стража правопорядка, а 12 болельщиков, большинство из которых были французами, были задержаны, а позднее отпущены.



Матч «Александрия» – «Сент-Этьен» пройдёт на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. С расписанием Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».