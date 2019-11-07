Венгер — об Азаре: если лошади добавить пару килограммов, она проиграет заезд
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Реала» Эдене Азаре и дал комментарий о его физической форме.
«Я недостаточно хорошо знаю Азара, чтобы оценить, сломит ли его атмосфера в «Реале», но мне кажется, многое зависит от его физической формы. Он становится тяжёлым. Если 500-килограммовой лошади добавить пару килограммов, этого будет достаточно, чтобы она проиграла заезд.
Сейчас мы ещё не видели того Азара, которого знали по выступлениям в Англии. Он полностью не восстановился после травмы физически. Это не тот игрок, которого мы знаем. Мне кажется, будто сейчас у Азара нет той уверенности, что была в «Челси», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.
- 7 ноября 2019
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