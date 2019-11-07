Тарасов: пока женщина не беременна, она может получить небольшого леща

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов пошутил, что считает допустимым применение физической силы к женщинам.



«Считаю ненормальным не ставить мужа в курс о своих планах, ходить на массаж к мужчине. Я против раздельного отдыха. Мне хорошо отдыхать со своим человеком. Настя тоже говорила, что не хочет отдыхать раздельно. Как-то Настя показала мне семью, где мужчина не любит отдыхать с друзьями, проводит всё время с семьёй. Я сказал ей: «А если я так скажу?» Она же ответила, что иногда кайфует, когда я ухожу.



Когда женщина будет делать для меня всё, что нужно, во всех отношениях, мне захочется меняться. Настя перестала выносить мне мозг по всяким мелочам. Последние четыре месяца мы живём без проблем. Есть красная зона, в которую женщина не должна заходить. Неважно, беременная она или нет. Пока женщина не беременная, она вообще может сразу получить небольшого леща», — сказал Тарасов в ролике на канале T-killah в YouTube.

Уткин: Тарасов думает, что именно его слова не хватает в Госдуме?