Марку Силва: Гомеш может вернуться на поле в этом сезоне

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что полузащитник Андре Гомеш может вернуться в этом сезоне.

Напомним, на 79-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.

«Мы не можем дать конкретную дату, когда Гомеш вернётся. Но я слышал от медицинского штаба, что Андре ещё сможет приять участие в матчах этого сезона», — приводит слова Силвы Sky Sports.

Стоит отметить, что Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. Таким образом, игрок сможет принять участие в ближайшем матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоится в Лондоне 9 ноября.