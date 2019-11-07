Марку Силва: Гомеш может вернуться на поле в этом сезоне

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что полузащитник Андре Гомеш может вернуться в этом сезоне.
Напомним, на 79-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.
«Мы не можем дать конкретную дату, когда Гомеш вернётся. Но я слышал от медицинского штаба, что Андре ещё сможет приять участие в матчах этого сезона», — приводит слова Силвы Sky Sports.
Стоит отметить, что Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. Таким образом, игрок сможет принять участие в ближайшем матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоится в Лондоне 9 ноября.
- 7 ноября 2019
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