Началось голосование о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга стартовало голосование о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».



Помимо положительного и отрицательного ответов в опросе присутствует вариант «Затрудняюсь ответить». При этом для участия в голосовании не нужно регистрироваться или проходить процесс удостоверения личности.



Строительство станции метро «Новокрестовская» велось специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил на 12 стадионах в 11 российских городах. Её официальное открытие состоялось 26 мая 2018 года — накануне празднования дня города. Станция расположена на Крестовском острове, рядом с домашним стадионом «Зенита» «Газпром Арена». В конце марта генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил, что процесс переименования станции может завершиться до конца года.



Ранее в Санкт-Петербурге прошёл опрос, посвящённый станции «Новокрестовская». Против её переименования выступили 26% участников, большинство же выступило за новое название.

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