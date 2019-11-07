Уткин: матчем «Локомотива» с «Ювентусом» не нужно гордиться

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о поражении «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
«Локомотив» сыграл в Лиге чемпионов примерно так, как и должен был, как надо было сыграть. Шансов не было. И матчи были разными. Матчем в Москве с «Атлетико», я считаю, гордиться совершенно не обязательно. «Атлетико» другие команды, в частности «Байер», который «Локомотив» обыграл, создали проблемы, а «Локомотив» не создал. Матчем в Турине, я думаю, тоже гордиться не нужно. Потому что забили, стояли. Пока «Ювентус» не вспомнил, что можно бить издали, прошло какое-то время. Потом два раза ударили – пропустили. И вот этим матчем в Москве, мне кажется, тоже гордиться не нужно. Это повод для гордости до сих пор у некоторых болельщиков «Ростова». Когда они обыграли у себя «Баварию», которой уже точно ничего не было надо, и считали, что это какой-то выдающийся момент. А выдающимся моментом был вечер в Ростове, когда люди пошли болеть за свою команду и увидели не то, как она растёрлась, посмотрев на большого босса, а как она дала бой.
И «Локомотив» дал бой. На переполненном стадионе. И вы это никогда не забудете. Вы пошли, и они для вас сыграли. Это по-настоящему красиво и честно. Не то чтобы по-мужски или как-то мудро, но очень по-настоящему, по-пацански. Уважаю «Локомотив», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 7 ноября 2019
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