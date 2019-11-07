Кепа: мне повезло, что «Челси» тренирует Лэмпард
Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде.
«Лэмпард — легенда «Челси». Он был очень важным игроком. Сейчас Фрэнк проводит только второй сезон в качестве тренера, но он делится с нами всем своим опытом. Он рассказывает всё, что знает о футболе, говорит нам о том, что пережил, что дал «Челси», какие трофеи завоевал. Мне очень повезло, что сейчас Лэмпард является моим тренером», — приводит слова Кепы Goal со ссылкой на SNTV.
В нынешнем сезоне Аррисабалага пропустил 25 мячей в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 25-летнего испанца три сухих встречи.
Посмотреть турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
«Вначале Сарри был похож на Короля Лира. А потом стал дураком»
Англия в шоке от выходки Кепы Аррисабалаги.
- 7 ноября 2019
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