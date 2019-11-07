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«Ференцварош» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 ноября в 23:00

«Ференцварош» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 ноября в 23:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 7 ноября, в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Ференцварош» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александром Ставревым. В роли его ассистентов выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов.

После трёх туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея в своём активе ни одного очка. «Ференцварош» (4) располагается строчкой выше. На первом и втором местах находятся «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).

С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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