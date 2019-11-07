Орлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (1:1).
«Егоров сказал, что у Вилкова была хорошая игра. А я могу сказать одно: предвзятости в его судействе не было. И меня это устраивает. А ошибки у арбитров всегда были и будут, никуда не деться. За первый фол Азмуну нужно было показывать жёлтую карточку, не красную. Момент сложный, но судейство – вещь субъективная. Тот игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может, Сердар в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем.
Очень просто вот так категорично говорить, глядя с дивана, что надо давать красную карточку. Но судьи бы сказали это. Есть Хусаинов, который всегда скажет, что надо удалять. И ещё скажет про ресурс «Зенита», из-за которого судьи… Он всё время одно и то же говорит, потому что обижен на «Зенит». Это ультрас, у них заготовленное клише. Кто-то «Спартак» мочит, а кто-то «Зенит».
Вы помните, какой гол забил Ригони? А его не засчитали. «Зенит» дома играл. И кто же его тянет? Да потому, что судьи ошибаются и в одну, и в другую сторону. Сколько «Зениту» не засчитывали голов? Так к этому нельзя относиться. Не надо работать с позиции диванного эксперта», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
- 7 ноября 2019
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