Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»
Солигорский «Шахтёр» на своём официальном сайте огласил имя нового главного тренера команды.
Наставником белорусской команды отныне будет Юрий Вернидуб. Специалиста и его помощников в лице Валерия Михайленко, Александра Ногина и Игоря Фокина уже представили коллективу.
В начале недели из «Шахтёра» был уволен российский специалист Сергей Ташуев, возглавлявший команду с прошлого года. Ранее он тренировал ряд клубов на родине, среди которых «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Анжи» и «Кубань».
Последним местом работы Вернидуба была луганская «Заря», которую он возглавлял с 2011 года и покинул в этом году. В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.
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- 7 ноября 2019
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